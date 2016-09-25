الليلة.. منتخب الصالات يصطدم بالأرجنتين

يلتقي اليوم الأحد، منتخب كرة الصالات بقيادة مديره الفني هشام صالح مع منتخب الأرجنتين، في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة الصالات المقامة بكولومبيا.

> ويسعى منتخبنا للتأهل للدور قبل النهائى، مستغلا الحالة المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز على المنتخب الإيطالى 3/4 في دور الـستة عشر.

> وعقد الجهاز الفني للمنتخب، جلسسة مع لاعبيه خلال الساعات الماضية، طالبهم خلالها بضرورة تحقيق الفوز في لقاء اليوم.