بالصور .. محافظ الأقصر يحيل عدد من المدارس إلى لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

كلف محافظ الأقصر، محمد بدر، هيئات التربية والتعليم والأملاك والأبنية التعليمية ورؤساء المراكز، بعمل خريطة متكاملة بالأراضي المتاحة، للأستخدام في إنشاء مدارس ومقارناتها بالأحتياجات الفعلية،على حسب التوزيع السكاني.

وقال بيان لمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، أن المحافظ قرر خلال الأجتماع التنفيذي، الذي عقد بحضور أعضاء مجلس النواب، لسرعة تحويل المشكلات الخاصة بالمدارس، التي تأخرت أعمال الصيانة بها حتى الآن، إلى لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لمراجعة موقفها لأتخاذ قرار بتأجيل الصيانة بها من عدمه.

> وأضاف البيان :” كذلك تشغيل مدرسة الدايمقراطي الصناعية ومدرسة الشغب الزراعية، كما سيتم تحسين الخدمة وتوصيل المياه في منشأة العمارى والكرنك ونجوع الأقصر، مع بداية العام الدراسي، والبدء بالجانب النظري لحين وصول الأجهزة والمعدات الفنية، وعدم تأجيل الدراسة بها”.

يشار إلى أن أولياء أمور طلاب مدرسة ” أم النور” تظاهروا بالأمس على خلفية صدور قرار بترميم المدرسة، ونقل الطلاب إلى مدرسة الحرية وسط مدينة الأقصر.