أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور .. محافظ الأقصر يحيل عدد من المدارس إلى لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

Google+ Print
ارشيفية ـ محمد بدر محافظ الأقصر

ارشيفية ـ محمد بدر محافظ الأقصر

كلف محافظ الأقصر، محمد بدر، هيئات التربية والتعليم والأملاك والأبنية التعليمية ورؤساء المراكز، بعمل خريطة متكاملة بالأراضي المتاحة، للأستخدام في إنشاء مدارس ومقارناتها بالأحتياجات الفعلية،على حسب التوزيع السكاني.

وقال بيان لمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، أن المحافظ قرر خلال الأجتماع التنفيذي، الذي عقد بحضور أعضاء مجلس النواب، لسرعة تحويل المشكلات الخاصة بالمدارس، التي تأخرت أعمال الصيانة بها حتى الآن، إلى لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لمراجعة موقفها لأتخاذ قرار بتأجيل الصيانة بها من عدمه.
> وأضاف البيان :” كذلك تشغيل مدرسة الدايمقراطي الصناعية ومدرسة الشغب الزراعية، كما سيتم تحسين الخدمة وتوصيل المياه في منشأة العمارى والكرنك ونجوع الأقصر، مع بداية العام الدراسي، والبدء بالجانب النظري لحين وصول الأجهزة والمعدات الفنية، وعدم تأجيل الدراسة بها”.

 

يشار إلى أن أولياء أمور طلاب مدرسة ” أم النور” تظاهروا بالأمس على خلفية صدور قرار بترميم المدرسة، ونقل الطلاب إلى مدرسة الحرية وسط مدينة الأقصر.

unnamed (88) unnamed (90) unnamed (89) unnamed (88)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا