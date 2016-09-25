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أمن جامعة الإسكندرية: البلاغ السلبى بجسم غريب لم يؤثر على حركة الطلاب

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أمن جامعة الإسكندرية: البلاغ السلبى بجسم غريب لم يؤثر على حركة الطلاب أمن جامعة الإسكندرية: البلاغ السلبى بجسم غريب لم يؤثر على حركة الطلاب

>الإسكندرية – أسماء على بدر

أكد محمد بسيونى، المدير المالى والإدارى والمتحدث باسم شركة فالكون بجامعة الإسكندرية، إن اكتشاف الجسم الغريب بجانب بوابة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية لم يؤثر على حركة دخول الطلاب إلى الحرم الجامعى، مشيراً إلى تشديد إجراءات التفتيش على الجميع أمام بوابة دخول الكلية فور اكتشافه.

 

 

وأضاف "بسيونى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم التأكد من عدم وجود مفرقعات من قبل قوات الحماية المدنية، وتم فتح حركة المرور للمارة والطلاب بعد سلبية البلاغ.

 

 

وأوضح أن أفراد الأمن بفالكون لديهم أجهزة للكشف عن المعادن والمفرقعات والأجسام الغريبة لمنع دخولها إلى الحرم الجامعى ولحماية الطلاب وتوفير مناخ آمن فى العام الدراسى الجديد.

 

 

 


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