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العثور على «فأر مقلي».. ومسؤول كنتاكي: نحقق في الحادث

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"دجاج كنتاكي" تبدأ تحقيقا في إطعام جرذ مشوي لمواطن في موسكو

“دجاج كنتاكي” تبدأ تحقيقا في إطعام جرذ مشوي لمواطن في موسكو

بدأت “دجاج كنتاكي”، سلسلة المطاعم الشهيرة للوجبات السريعة، تحقيقا في حادث العثور على جرذ مشوي في طبق قدم لأحد مواطني موسكو، بحسب ما ذكره موقع “روسيا اليوم”.

وأفادت قناة “لايف نيوز” التلفزيونية الروسية بأن الفضيحة حصلت، الجمعة 23 سبتمبر، في مطعم كائن داخل مركز تجاري بموسكو، حيث طلب أحد الزبائن وجبة سريعة تضم شرائح من لحم الدجاج المشوي لكنه تناول لحم جرذ بدلا من الدجاج.

وأعلن الزبون نيته التوجه بشكوى إلى هيئة حماية مصالح المستهلكين، فيما أكد متحدث باسم “دجاج كنتاكي” قيام شركته بالتحقيق في ملابسات الحادث. وأضاف أن رواية الزبون تحتاج إلى التأكد من صحتها، مشيرا إلى أن التقنيات المستخدمة في مطاعم السلسة تجعل وصول أجسام غريبة إلى داخل الوجبات أمرا مستحيلا.

"دجاج كنتاكي" تبدأ تحقيقا في إطعام جرذ مشوي لمواطن في موسكو

“دجاج كنتاكي” تبدأ تحقيقا في إطعام جرذ مشوي لمواطن في موسكو

"دجاج كنتاكي" تبدأ تحقيقا في إطعام جرذ مشوي لمواطن في موسكو

“دجاج كنتاكي” تبدأ تحقيقا في إطعام جرذ مشوي لمواطن في موسكو

 

 

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