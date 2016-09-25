الأورمان توزع 2 مليون جنيه لدعم زواج الفتيات اليتيمات

وزعت جمعية “الأورمان”، خلال شهر سبتمبر الجاري، مبلغ مالي وقدره 5000 جنيه بمحافظات وجه قبلي، و3000 جنيه بمحافظات وجه بحري، لكل فتاة يتيمة مقبلة على الزواج، وعددهم 516 فتاة لمساعدتهن في إتمام زفافهن بإجمالي مبلغ 2.064.000 جنيه.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن نشاط الجمعية الخيري في دعم زواج الفتيات اليتيمات يأتي في إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأيتام بشكل عام وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقي المساعدة في بناء حياة جديدة، وأن الجمعية تهدف من خلال دعم الفتيات اليتيمات إلى إتمام زفافهن وادخال السعادة على قلوبهن.

يُذكر أن جمعية الأورمان بدأت نشاطها في دعم زواج اليتيمات قبل عدة سنوات واستمرت في هذا النشاط حتى الآن دون انقطاع وأكبر احتفالات الزفاف الجماعى تنظمها الجمعية كل عام حيث تقام الاحتفالات في القاهرة والمحافظات لزفاف المئات من الفتيات اليتيمات وتستمر الجمعية في تقديم مساعدات الزواج لليتيمات شهريًا.