يستقبل جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، في الأقصر اليوم الأحد.
> ويتوجه أبوريدة وبعض أعضاء المجلس وعلى رأسهم كرم كردي ومجدي عبد الغني وخالد لطيف ومحمد أبو الوفا، من أجل حضور نهائي الدورة الودية المقامة بالأقصر.
> وكانت منطقة الأقصر لكرة القدم، قد نظمت دورة ودية تحمل اسم هاني أبوريدة، حيث تلقى الأخير دعوة لحضور المباراة النهائية.
جمال علام يستقبل مجلس الجبلاية في الأقصر
يستقبل جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، في الأقصر اليوم الأحد.