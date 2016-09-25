جمال علام يستقبل مجلس الجبلاية في الأقصر

يستقبل جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، في الأقصر اليوم الأحد.

> ويتوجه أبوريدة وبعض أعضاء المجلس وعلى رأسهم كرم كردي ومجدي عبد الغني وخالد لطيف ومحمد أبو الوفا، من أجل حضور نهائي الدورة الودية المقامة بالأقصر.

> وكانت منطقة الأقصر لكرة القدم، قد نظمت دورة ودية تحمل اسم هاني أبوريدة، حيث تلقى الأخير دعوة لحضور المباراة النهائية.