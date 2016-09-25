وزير التعليم العالي: لا مساس بمجانية التعليم في مصر

قام الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيارة لجامعة بنها, تفقد خلالها انتظام الدراسة داخل الجامعة, في إطار فعاليات بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات المصرية.

وخلال لقاء مفتوح مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجه الشيحي التهنئة لجميع طلاب مصر والمجتمع الجامعي في الجامعات المصرية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد داعيا الطلاب للحفاظ على منشآت الجامعة ومقدراتها والبعد عن ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي داخل الجامعة.

وشهد الوزير مراسم رفع العلم وعبر للطلاب على سعادته بالاستقبال الطلابي الحافل مؤكدا أن هناك إرادة سياسية للبناء وتحقيق نهضة تنموية قائمة على العلم وشهد كذلك تدشين مباردة بنحبك يا مصر التي تقوم على زيادة الانتماء الوطني بين الطلاب.

وأضاف الشيحي أن الشباب سيكون محور البناء والتنمية خلال الفترة القادمة لذلك عليهم أن يتسلحوا بالعلم والمعرفة لخدمة المصالح العليا للبلاد مشددا على أهمية تقديم تعليم راق ومتطور للطلاب وتحديث المناهج الدراسية وأساليب التعلم وذلك من أجل تحسين المنظومة التعليمية في البلاد.

وتابع قائلا: إذا كنا جادين في صناعة مجتمع متطور ومتحضر فعلينا الاهتمام بمخرجات منظومة التعليم العالي وأنه لا مساس بمجانية التعليم في مصر مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك توسعا ملموسا في إتاحة التعليم الجامعي لأكبر شريحة ممكنة من الطلاب بما يخدم احتياجات سوق العمل وإمداده بخريجين متميزين.

ووجه الوزير الطلاب بتحسين مهاراتهم الذاتية والاستفادة من وجودهم في الجامعة في تحسين مهارات التواصل لديهم داعيا كل طالب أن يكون قدوة لمجتمعه وأن يحترم القيم الجامعية وان يحافظ على ما تمتلكه من مقدرات تخدم الطلاب وأشار الشيحي إلى انه تواجده في بداية اليوم الدراسي في جامعة بنها لإيصال رسالة مفادها أن الجامعات الإقليمية تحتل أهمية لدى الوزارة وأن الأيام المقبلة ستشهد زيارات ميدانية لجميع الجامعات في أنحاء القطر المصري بما فيها الجامعات في المناطق النائية وذلك للتعرف على احتياجات تلك الجامعات والاستماع للمواطنين والمرضى المترددين على المستشفيات الجامعيةعلاوة على متابعة أعمال الإنشاءات والمباني الجديدة في تلك الجامعات.

وأشاد الشيحي خلال لقائه مع مجلس جامعة بنها بالمستوى المتميز للجامعة داعيا العمداء لبذل المزيد من الجهد من أجل تحسين مستوى التعليم بها.

> ونوه الوزير لزيارته الأخيرة لدولة الصين واطلاعه على مستوى التعليم والبحث العلمي هناك مؤكدا أن القيادة السياسية في البلاد وجهة بضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة وزيادة التعاون مع الصين واليابان من أجل تحسين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر الأمر الذي يساهم بقوة في تعزيز التنمية القائمة على الابتكار والبحث العلمي.

وأكد أن الوضع العلمي في مصر يتحسن باستمرار, مشيرا إلى دخول 7 جامعات مصرية حكومية في مؤشر تايمز البريطاني لأفضل 1000 جامعة حول العالم وأن ذلك يصب في مصلحة السمعة الدولية لمؤسسات التعليم العالي المصرية.

من ناحية أخرى لفت الوزير إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الوضع المالي للسادة أعضاء هيئة التدريس بما يكفل لهم المعيشة والمستوى اللائق مؤكدا أن عضو هيئة التدريس عليه مسئولية كبيرة في تعليم الطلاب وتثقيفهم وأن يكون مثالا وقدوة للطلاب وأن يقوم بواجباته الجامعية على أكمل وجه دون تقصير.

أ ش أ