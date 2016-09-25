محمد بن راشد: العالم يعاني تحديات والإعلام مسؤول عن توضيح الحقائق

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استمرار الدولة في الاستثمار في تهيئة البيئة الداعمة للأعمال والجاذبة للاستثمارات والكفاءات بما يدعم أهداف "رؤية الإمارات 2021"، مع الحفاظ على مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كأحد الركائز المهمة للانطلاق نحو تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة التي تحقق مصالح الطرفين وتخدم أهداف مسيرتنا التنموية الطموحة ضمن جميع المجالات.

وأكد سموه أن دبي تواصل ترسيخ موقعها كمركز رئيسي للإعلام في المنطقة بشراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات الإعلامية في العالم وبنية أساسية متطورة وضعتها في متناول شركائها تعزيزاً لأعمالها في المنطقة، ومناخ داعم للإبداع ومشجع على الابتكار أتاح للإعلاميين مساحة رحبة لإطلاق طاقاتهم وأفكارهم المبدعة في إطار من الحرية المسؤولة، وقال سموه: "نحرص على الحوار مع شركائنا... ونستمع لآرائهم وأفكارهم... ونواصل تطوير البيئة الداعمة لأعمالهم... لنتحرك معاً نحو مزيد من النجاحات المشتركة".

وحول دور الإعلام في الوقت الراهن الذي بات فيه العالم محاطاً بالتحديات، أكد سموه أهمية هذا الدور قائلاً: "التحديات التي يواجهها العالم اليوم بالغة التعقيد... والإعلام عليه مسؤولية كبيرة في مثل تلك الأوقات نظراً لدوره في توضيح الحقائق ونقل المعلومات والأخبار بحيادية وموضوعية... فالكلمة لها تأثيرها الكبير ومن شأنها أن تعين الناس على فهم أبعاد الواقع المحيط وتخطي ما يمر بهم من صعوبات... وإرشادهم إلى الفرص وتحفيزهم على العمل والانجاز والإبداع كسبيل للوصول إلى مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم".

ونوّه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بقيمة الاستثمار في الشباب وتهيئة الظروف المواتية التي تمكنهم من الاضطلاع بأدوار مؤثرة يشاركون من خلالها في رسم صورة المستقبل كل في مجال تخصصه، وقال إن دولة الإمارات حريصة على إعداد أجيال من الإعلاميين الواعين القادرين على المشاركة في تطوير المشهد الإعلامي ليس فقط داخل الدولة ولكن على مستوى الإعلام العربي بصورة عامة، مع تشجيع المؤسسات الإعلامية على فتح أبوابها أمام الشباب من خلال ورش العمل وبرامج التدريب العملي لإكسابهم الخبرات العملية اللازمة إلى جانب التحصيل الأكاديمي النظري.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، مع بيتر جراور، رئيس مجلس إدارة بلومبرغ العالمية، بمقر الشركة الإقليمي بمركز دبي المالي العالمي، اليوم بحضور سعادة منى غانم المرِّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.



> وقد أشاد بيتر جراور، رئيس مجلس إدارة بلومبرغ العالمية، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وما أثمرته من إنجازات وضعت دولة الإمارات في مصاف الدول الأسرع نمواً في العالم، مؤكداً اعتزاز بلومبرغ بالشراكة الطويلة التي جمعتها بدبي ودولة الإمارات بصفة عامة وقال: "يسعدنا أن تكون بلومبرغ جزءًا من قصة نجاح دبي عبر شراكة دامت على مدار نحو 20 عاماً، ولاشك في أن مقر الشركة في دبي بات يمثل مركزاً محورياً لأعمالنا في منطقة الشرق الأوسط. فإطلاق الشركة للخدمة الإخبارية المتطورة والاستوديو الجديد في دبي هو دليل واضح على عزمنا مواصلة التوسع والاستثمار في المنطقة".

وخلال زيارة سموه إلى المقر الإقليمي لشركة بلومبرغ العالمية، اطّلَع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أعمال الشركة التي تعتبر من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال توفير الأخبار والمعلومات والخدمات المالية، حيث تعرّف سموه على خطط بلومبرغ المستقبلية لأعمالها في المنطقة من خلال مقرها في دبي والذي يُعتبر المركز العالمي العاشر لها على مستوى العالم أجمع والذي تغطي خدماته الإخبارية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أبرز ملامح التطوير التي أدخلتها الشركة على مقرها في دبي ومن أهمها استوديو البث التلفزيوني الفضائي الذي زودته بأحدث تقنيات التصوير والبث التلفزيوني، وتقدم من خلاله برنامجاً يوميا على مدار ساعة كاملة من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع ويركز على أهم الاخبار والتطورات الاقتصادية والمالية من خلال بث مباشر من هونغ كونغ ودبي ولندن.

إلى ذلك، التقى سموه خلال الزيارة مجموعة من طلبة وطالبات الجامعة الأميركية في دبي خلال زيارتهم لمقر الشركة للمشاركة في ورشة عمل نظمتها بلومبرغ والتي تعد من أهم المؤسسات العالمية التي توفر خدمات اقتصادية متخصصة بما في ذلك الخدمات الإخبارية والتلفزيونية والبياناتية، حيث دعاهم سموه إلى الاجتهاد في صقل خبراتهم من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب والخبرات الإعلامية العالمية، واكتساب المهارات الاحترافية التي تمكنهم من الدخول إلى عالم الإعلام على أرض صلبة يباشرون من خلالها أدوارهم في تطوير منظومة العمل الإعلامي في المنطقة بفكر خلاق ومبدع، إذ أعرب سموه عن خالص أمنياته لهم بالتوفيق والنجاح.

وفي ختام الزيارة التقطت الصورة التذكارية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع طاقم عمل بلومبرغ العالمية في دبي، الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم واعتزازهم بهذه الزيارة قبل أن يودعوا سموه بذات الحفاوة التي استقبلوه بها.

يُذكر أن المكتب الإقليمي لبلومبرج، والذي يمارس نشاطه انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، يعمل فيه أكثر من 108 موظفين ما بين إعلامي وفني وإداري، حيث تباشر الشركة العالمية من خلال مقرها في دبي أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصحراء الكبرى، كما يُعد مقرها المركز الرئيس لخدمتها الإخبارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.