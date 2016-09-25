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اليوم.. بيومي فؤاد في ضيافة «الستات مايعرفوش يكدبوا» على «CBC»

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اليوم.. بيومي فؤاد في ضيافة «الستات مايعرفوش يكدبوا» على «CBC» اليوم.. بيومي فؤاد في ضيافة «الستات مايعرفوش يكدبوا» على «CBC»

بيومي فؤاد

يحل الفنان بيومي فؤاد، ضيفًا على برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” من تقديم الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني والمذاع على شاشة “CBC”.

ويواجه بيومي فؤاد – لأول مرة خلال الحوار – منصة نسائية تحاوره عن رحلته في عالم الفن، وكيف يقيم تجربته في عالم السينما والدراما حتى الآن.

ويتحدث – خلال اللقاء – عن كواليس بدايته في عالم الفن، وما أبرز التحديات التي واجهته، كما يتحدث عن الحب في حياته، وما دور المرأة في نجاحه.

ويتطرق بيومي فؤاد، في الحديث إلى أعماله الفنية التي قدمها والجديد الذي يستعد له الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الحديث عن صناعة السينما في ، كيف يراها، وما المطلوب من الدولة للحفاظ على هذه الصناعة الهامة، فضلًا عن العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

يذاع اللقاء اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا .

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