أسامة هيكل:كاميرا ماسبيرو لتغطية اجتماع لجنة الإعلام "بايظة"

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب:" إن التليفزيون المصرى كان جاى يغطى اجتماع لجنة الإعلام المنعقد الآن والكاميرا بعد ما جابوها هنا فى مجلس النواب اكتشفوا إنها بايظة، وده اللى بيحصل ويعكس الوضع القائم فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والطاقم خرج دون أن يتأكد من سلامة الكاميرا".

وأضاف "هيكل" خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن: "هذا المبنى العريق فيه تكنولوجيا أفضل من اللى موجود فى الفضائيات الخاصة، وأسوأ شىء إنك تدير الإعلام بمنطق الحكومة، وهذا المبنى عايز نسف النظام الإدارى بتاعه".