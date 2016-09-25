أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أسامة هيكل:كاميرا ماسبيرو لتغطية اجتماع لجنة الإعلام "بايظة"

Google+ Print
أسامة هيكل:كاميرا ماسبيرو لتغطية اجتماع لجنة الإعلام "بايظة" أسامة هيكل:كاميرا ماسبيرو لتغطية اجتماع لجنة الإعلام "بايظة"

>كتب محمود حسين

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب:" إن التليفزيون المصرى كان جاى يغطى اجتماع لجنة الإعلام المنعقد الآن والكاميرا بعد ما جابوها هنا فى مجلس النواب اكتشفوا إنها بايظة، وده اللى بيحصل ويعكس الوضع القائم فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والطاقم خرج دون أن يتأكد من سلامة الكاميرا".

 

 

وأضاف "هيكل" خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن: "هذا المبنى العريق فيه تكنولوجيا أفضل من اللى موجود فى الفضائيات الخاصة، وأسوأ شىء إنك تدير الإعلام بمنطق ، وهذا المبنى عايز نسف النظام الإدارى بتاعه".

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل