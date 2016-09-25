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نائب رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ضيف معتز عبدالفتاح في «90 دقيقة»

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نائب رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ضيف معتز عبدالفتاح في «90 دقيقة» نائب رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ضيف معتز عبدالفتاح في «90 دقيقة»

الإعلامي معتز عبد الفتاح، مقدم برنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور – أرشيفية

يستضيف الإعلامي معتز عبد الفتاح، مقدم برنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور، الدكتور حسن راتب، نائب رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، ورسائل جريئة لصناع القرار.

ويتطرق الحديث إلى كيف تخرج من الأزمة الاقتصادية، وكيف تستنهض المجتمع والمنظمات الأهلية في معادلة التنمية، فضلًا عن كيف تصبح التعاونيات ظهير الدولة وقاطرة الأمن الغذائي والأمان الاجتماعي.

كما يتطرق الحوار إلى الحديث عن سيناء، من حلم التنمية إلى حرب الإرهاب، وكيف نواجه تحديات المستقبل، وماذا يريد المصريون من الإعلام، فضلًا عن هل يعكس الإعلام هموم المواطن ويحفظ سمعة مصر.

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