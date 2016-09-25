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رئيس السلامة البحرية يرفض منح عبارة سعودية قرار الإبحار.. ومسؤولي العبارة يستغيثون بوزير النقل‎

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رئيس السلامة البحرية يرفض منح عبارة سعودية قرار الإبحار.. ومسؤولي العبارة يستغيثون بوزير النقل‎ رئيس السلامة البحرية يرفض منح عبارة سعودية قرار الإبحار.. ومسؤولي العبارة يستغيثون بوزير النقل‎

الدكتور جلال مصطفى سعيد، وزير النقل (أرشيفية)

رفض اللواء خالد زهران، رئيس السلامة البحرية، منح شركة سعودية تدعي “نما” للخطوط الملاحية، قرار التمكين لابحار العبارة “أمانة” المملوكة للشركة والتي تعمل علي الخط الملاحي سفاجا – ضبا لرحلتها المقررة، مساء اليوم الأحد، إلي ميناء ضبا السعودي وذلك بالرغم إصدار اللجنة الفنية للتفتيش البحري التابعة لهيئة السلامة البحرية قرار بمنح العبارة شهادة صلاحية للابحار حتي 19 يناير المقبل بعد تلافي جميع الملاحظات الفنية التي ابدتها اللجنة علي العبارة.

واكد اللواء سمير عبد القادر، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية، أنه أرسل مذكرة لرئيس قطاع النقل البحري ورئيس هيئة مواني البحر الاحمر بتعتت وسوء استخدام السلطة من رئيس هيئة السلامة البحرية ضد عبارات الشركة التي تعمل بميناء سفاجا
> وناشد مسؤول الشركة السعودية الدكتور جلال سعيد بالتدخل لوقف تجاوزات رئيس هيئة السلامة البحرية التي ستسبب في تطفيش عبارات الركاب والشاحنات والبضائع من العمل بين ميناء سفاجا والمواني السعودية.

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