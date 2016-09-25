تأجيل 3 مباريات للزمالك بسبب نهائي أفريقيا

قرر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالقسم الأول، تأجيل ثلاث مباريات للزمالك فى الدوري خلال الفترة المقبلة، بعد الوصول إلى نهائى دورى الأبطال الأفريقي.

> وتم تأجيل مباريات طلائع الجيش والشرقية ومصر المقاصة، على أن يتم تحديد مواعيد لهم في وقت لاحق.

> وكان الزمالك قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على فريق الوداد المغربي في مجموع لقاء الذهاب والإياب.