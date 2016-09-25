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تأجيل 3 مباريات للزمالك بسبب نهائي أفريقيا

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تأجيل 3 مباريات للزمالك بسبب نهائي أفريقيا تأجيل 3 مباريات للزمالك بسبب نهائي أفريقيا

لاعبي الزمالك

قرر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالقسم الأول، تأجيل ثلاث مباريات للزمالك فى الدوري خلال الفترة المقبلة، بعد الوصول إلى نهائى دورى الأبطال الأفريقي.
> وتم تأجيل مباريات طلائع الجيش والشرقية ومصر المقاصة، على أن يتم تحديد مواعيد لهم في وقت لاحق.
> وكان الزمالك قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على فريق الوداد المغربي في مجموع لقاء الذهاب والإياب.

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