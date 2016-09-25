إستئناف محاكمة131 متهماً فى أحداث عنف بالمنيا

تستأ نف المحكمه العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط ، اليوم الأحد، محاكمة 131 متهماً متورطين في إقتحام محكمة بنى مزار، بمحافظة المنيا، خلال موجة العنف، التي صاحبت فض إعتصامي رابعة والنهضة، لإستكمال سماع الشهود.

> قال خالد الكومي، عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة سوف تواصل سماع باقى الشهود ومرافعة الدفاع عن المتهمين، فى أحداث حرق محكمة بنى مزار وحرق ممتلكات لأقباط، والتعدى على قوات الشرطة والجيش، بحسب أمر الإحالة الوارد في أوراق القضية التى يحاكم فيها 131متهماً بينهم 37 محبوسين على ذمة القضية.

وكان النائب العام المستشار الراحل هشام بركات، أحال المتهمين إلي القضاء العسكري، فى شهر أبريل من عام 2015، وشمل أمر الإحالة أنهم متورطين في إقتحام منشآت قضائية وعامة، والتعدى على دور عبادة قبطية، والتظاهر ضد مؤسسات الدولة، والإنتماء إلي جماعة محظورة، تأسست على خلاف أحكام القانون.