الثلاثاء المقبل.. محمد رمضان ضيف «هنا العاصمة» على «CBC»

يستضيف برنامج “هنا العاصمة”، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على شاشة “CBC”، النجم محمد رمضان، يوم الثلاثاء المقبل.

ويتحدث محمد رمضان – لأول مرة – عن الفنان والإنسان.

كما يتحدث بصراحة عن الاتهامات الموجهة له، ويوضح كيف يتعامل مع حب الجمهور.

ويتطرق رمضان – في حواره – إلى الحديث عن مشواره الفني، وكيف وصل إلى مرحلة النجومية، وما أبرز التحديات التي واجهته في حياته الفنية.

ويوضح الفنان محمد رمضان ما الجديد الذي يستعد له الفترة المقبلة، وكيف يرى تجربته المسرحية الجديدة التي يقدمها، فضلًا عن أبرز العقبات التي تواجه الفن المصري وصناعة السينما في مصر.