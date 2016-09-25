محافظ المنيا يطالب وزير التموين بتعديل نسبة خلط الأقماح لتحسين الخبز

قال عصام البديوي، محافظ المنيا، أنه طالب اللواء محمد الشيخ وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعديل نسبة الخلط في الطحن إلي 70 % قمح محلي و30% قمح مستورد، وذلك لتحسين مواصفات الخبز المنتج، وإستقرار الحالة التموينية.

أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن ذلك جاء إستجابة لشكاوي المواطنين وأصحاب المخابز البلدية، حيث إن نسبة الخلط في مطاحن المنياعام وخاص 80% أقماح محلية و20 % أقماح مستوردة.

بالإضافة أن أصناف الأقماح المحلية، التي يتم تسويقها بدائرة المحافظة، هي صنف “ديورم” من أنواع الأقماح الصلبة الداكنة اللون، والذي يؤدى بدوره إلي التأثير على المنتج ( الدقيق ) و تغيير لون الرغيف، الأمر الذي تسبب في كثرة شكاوى المواطنين، وعدم استقرار الحالة التموينية.