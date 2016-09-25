عرض أخاذ من بوتيغا فينيتا في أسبوع ميلان للموضة

عرضت ماركة الأزياء الإيطالية بوتيغا فينيتا Bottega Veneta مجموعة ربيع وصيف 2017 ضمن فعاليات أسبوع الموضة المقامة حالياً في ميلانو، وقد أرسل العرض رسالة واضحة تهم كل سيدة.

وقد ضمت المجموعة عدداً كبيراً من التصميمات الكلاسيكية المتنوعة من البدل المريحة وفساتين الكوكتيل، وظهرت خلاله بعض التصميمات الأنيقة للسهرات المسائية، وعلى الرغم من طغيان الألوان البسيطة والحيادية على هذه المجموعة إلا أن الألوان الصيفية المشرقة لم تكن غائبة عنها، كما قدم العرض مجموعة لافتة من الأزياء الرجالية كذلك.

ولكن الرسالة الواضحة في هذا العرض هي أن الجمال لا يرتبط بالعمر، فشاهدنا خلاله تنوع العارضات وهو ما لم نشاهده في غيره من أسابيع الموضة، فظهرت خلاله الأختان جيجي وبيلا حديد Gigi & Bella Hadid مع العارضة الجميلة أدريانا ليما Adriana Lima ، ولو وين Liu Wen وغيرهن من العارضات المعروفات، ولكن مفاجأة العرض كانت بظهور لورين هاتون Lauren Hutton يداً بيد مع جيجي حديد.

شاهدي معنا أبرز القطع من مجموعة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta، وشاركينا برأيك بها.