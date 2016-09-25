بالصور.. إغلاق طريق الكورنيش بأسوان بسبب كسر خط مياه لليوم الثانى

يشهد طريق كورنيش النيل بمدينة أسوان لليوم الثانى على التوالى، إغلاقا جزئيا بسبب كسر مفاجئ فى خط لمياه الشرب بطول كيلو متر تقريباً، يمتد من أمام نادى أعضاء هيئة التدريس.

تسبب الكسر المفاجئ لخط المياه منذ صباح أمس، فى اندفاع كميات كبيرة من المياه بطريق كورنيش النيل، أدت إلى غرق الطريق وشل الحركة المرورية على أحد جانب الطريق، مما اضطر ضباط المرور إلى تسيير الحركة المرورية فى اتجاه واحد لحين إصلاح الكسر، وتسببت أيضاً فى غرق أرصفة الكورنيش باتجاه النيل، وتسرب كميات كبيرة من المياه إلى مسرح فوزى الصيفى التابع لفرع ثقافة أسوان، وانقطاع المياه عن المدارس والمصالح الحكومية والعقارات السكنية بالمنطقة.

ومن جانبه، أكد ناجح مصطفى، رئيس مدينة أسوان، أن المشكلة بدأت فى الساعات الأولى لصباح أمس السبت، بكسر مفاجئ فى خط 12 بوصة أمام نادى أعضاء هيئة التدريس، نتيجة تهالك شبكات مياه الشرب، والتى لم تصمد مع قوة دفع المياه فى هذا التوقيت.

وأضاف "ناجح"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجلس مدينة أسوان، تعامل مع الأزمة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب فرع أسوان، والحماية المدنية، والمرور، ودفع بسيارات كسح للخروج من الأزمة، وسرعة شفط المياه المتراكمة بطريق كورنيش النيل، حتى لا تتسبب فى تفاقم الأزمة أمام الحركة المرورية بطريق كورنيش النيل، خاصة أنها قريبة جداً من المدارس والمصالح الحكومية الأخرى.

وأشار رئيس مدينة أسوان، إلى أنه تم استبدال الخط المكسور بخط جديد بواسطة فرق الصيانة بشركة مياه الشرب، وعادت مياه الشرب إلى المناطق المحرومة خلال فترة الأزمة، وسيتم خلال وقت قصير إعادة تسيير الحركة المرورية أمام السيارات بعد شفط المياه.