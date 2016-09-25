تعين محمد طلعت عميدًا لكلية التربية الرياضية بجامعة السادات

قال الدكتور عصام الدين متولى، القائم بعمل رئيس جامعة السادات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا بتعيين الدكتور محمد طلعت ابو المعاطى، عميد لكلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات لمدة ثلاث سنوات، خلفًا للدكتور لبيب عبدالعزيز، والذى انتهت مدة قيامة بعمل عميد كلية تربية رياضية

وقام الدكتور عصام الدين متولى بتهنئة الدكتور محمد طلعت لتولية عمادة كلية التربية الرياضية بالجامعة.

فيما أكد طلعت أنه سوف يبذل قصارى جهده من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم بالكلية، ولكى تكون من أفضل الكليات ليس على مستوى الجامعة، ولكن على مستوى جامعات مصر بأكملها.