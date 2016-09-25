كوربين: البرلمان البريطاني يجب أن يطلع على استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي

قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا إن البرلمان يجب أن يطلع بالكامل على استراتيجية الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قالت إن البرلمان سيقوم بدور في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكنها ستقود المفاوضات بنفسها وستتخذ القرار النهائي بشأن الاتفاق الذي ستتوصل إليه البلاد.

وبحسب رويترز رد كوربين على سؤال من اندرو مار مذيع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كان هذا التصرف ديمقراطيا قائلا “لا أعتقد أنه ديمقراطي ولا اعتقد أنه قابل للاستمرار على الإطلاق.”

وأضاف “هذه مسألة سياسية ضخمة إنها أكبر قضية اقتصادية تواجه بريطانيا في حياتي أو حياتك وأعتقد على أقل تقدير أن البرلمان يجب أن يطلع بالكامل.”

وقال إن حزب العمال أعد فريقا للخروج من الاتحاد الأوروبي ليطالب بالمعلومات من الحكومة وليشارك كذلك في المحادثات.