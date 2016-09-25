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تأجيل دعوى خُلع الفنانة زينة من أحمد عز لجلسة 13 نوفمبر

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تأجيل دعوى خُلع الفنانة زينة من أحمد عز لجلسة 13 نوفمبر تأجيل دعوى خُلع الفنانة زينة من أحمد عز لجلسة 13 نوفمبر

زينة وأحمد عز – أرشيفية

قررت محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم الأحد، تأجيل نظر رابع جلسات الدعوى القضائية المقامة من قِبل الفنانة زينة لتطليقها من الفنان أحمد عز طلقة بائنة للخلع منه، لجلسة ١٣ نوفمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لعرض الصلح، وحضور المدعية بشخصها للتنازل عن كافة حقوقها المادية والشرعية، حسبما أفاد مراسلنا.

يُذكر أن معتز الدكر – محامي الفنانة زينة – تقدم في وقت سابق – إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب يحمل رقم 832 لسنة 2016، طالب فيه بتطليق موكلته وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ”زينة”، من الفنان أحمد عز طلقةً بائنة للخُلع مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية.

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