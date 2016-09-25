«الأدميرال كوزنيتسوف» تستعد للانضمام للعملية العسكرية فى سوريا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجوإن إن موسكو تستعد روسيا لإرسال حاملة الطائرات الروسية الأدميرال كوزنيتسوف إلى البحر المتوسط من أجل دعم العملية العسكرية الروسية ضد تنظيم (داعش) الإرهابي حيث تحمل هذه السفينة مجموعة كاملة من الأسلحة والطائرات العسكرية.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم عن شويجو قوله: إن هذه الحاملة التابعة للأسطول البحري الحربي الروسي، سيتم إرسالها للبحر المتوسط ​​من أجل تعزيز قدرات البحرية الروسية في المنطقة، بينما هي بالفعل في طريقها إلى الساحل السوري.

ومن المتوقع أن تعقد تدريبات عسكرية فى البحر المتوسط تشمل قاذفات تو-160 بعيدة المدي والغواصات النووية الروسية بالإضافة إلى حاملة الطائرات حيث تستعد كوزنيتسوف لإطلاق ضربات فائقة الدقة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وتحمل هذه السفينة مقاتلات سو-33 و سو 25 و ميج 29 وطائرات الهليكوبتر الحربية من طراز كا-27.

أ ش أ