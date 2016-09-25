أخبار عاجلة

مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«الأدميرال كوزنيتسوف» تستعد للانضمام للعملية العسكرية فى سوريا

Google+ Print
«الأدميرال كوزنيتسوف» تستعد للانضمام للعملية العسكرية فى سوريا «الأدميرال كوزنيتسوف» تستعد للانضمام للعملية العسكرية فى سوريا

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجوإن إن موسكو تستعد روسيا لإرسال حاملة الطائرات الروسية الأدميرال كوزنيتسوف إلى البحر المتوسط من أجل دعم العملية العسكرية الروسية ضد تنظيم (داعش) الإرهابي حيث تحمل هذه السفينة مجموعة كاملة من الأسلحة والطائرات العسكرية.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم عن شويجو قوله: إن هذه الحاملة التابعة للأسطول البحري الحربي الروسي، سيتم إرسالها للبحر المتوسط ​​من أجل تعزيز قدرات البحرية الروسية في المنطقة، بينما هي بالفعل في طريقها إلى الساحل السوري.

ومن المتوقع أن تعقد تدريبات عسكرية فى البحر المتوسط تشمل قاذفات تو-160 بعيدة المدي والغواصات النووية الروسية بالإضافة إلى حاملة الطائرات حيث تستعد كوزنيتسوف لإطلاق ضربات فائقة الدقة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وتحمل هذه السفينة مقاتلات سو-33 و سو 25 و ميج 29 وطائرات الهليكوبتر الحربية من طراز كا-27.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا