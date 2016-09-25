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مصادرة 5182 كيلو لانشون فاسد بالمنيا

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مصادرة 5182 كيلو لانشون فاسد بالمنيا مصادرة 5182 كيلو لانشون فاسد بالمنيا

مديرية أمن المنيا ـ ارشيفية

صادرت مباحث بالمنيا، اليوم الأحد، كميه كبيرة من اللانشون فاسدة ومجهول المصدر قبل بيعها للمواطنين بالأسواق.

تلقي اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس البحث الجنائي بالمديريه، بتمكن ضباط مباحث التموين، من القبض على جمال . ف . م 50 سنه المدير المسؤول عن مخزن للسلع الغذائية، بدون فواتير ومجهول المصدر وغير مصحوب بأى مستندات تدل على مصدرها.

وتبين وجود سلع غير صالحة للإستهلاك الآدمى، حيث تم ضبط 5 آلاف و182 كيلو جرام لانشون مجهول المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى و27 كيلو جرام خمرة فوريه مجهولة المصدر.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضراً بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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