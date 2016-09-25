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«الجنايات» ترسل أوراق «أحداث البحر الأعظم» لمحكمة الاستئناف

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«الجنايات» ترسل أوراق «أحداث البحر الأعظم» لمحكمة الاستئناف «الجنايات» ترسل أوراق «أحداث البحر الأعظم» لمحكمة الاستئناف

محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المنحلة – أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، إرسال أوراق قضية إعادة محاكمة “بديع”، و14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث البحر الأعظم” إلى محكمة الاستئناف.

وجاء القرار السالف، لإعادة تحديد الدائرة التي تنظر القضية، نظرًا لانعقاد الجمعية العمومية التي تُعيد توزيع القضايا ومكان انعقادها، حسبما أفاد مراسلنا.

وداعب المستشار شعبان الشامي، رئيس هيئة المحكمة – فور بدء الجلسة واعتلاء الهيئة المنصة – أحد أعضاء هيئة الدفاع قائلًا:” أنا صاحي وفايق ماتبصليش قوي”، وذلك عقب تماثله للشفاء عقب تعرضه لحادث مروري بطريق العلمين – مطروح.

قبلت محكمة النقض – في وقت سابق – طعن محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المنحلة، وآخرين من بينهم القيادي الإخواني محمد البلتاجي، صفوت حجازي، وباسم عودة، وزير الأسبق، على حكم حبسهم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث البحر الأعظم”.

وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في القضية حضوريًا كلًا من: “محمد بديع، محمد البلتاجي، عصام العريان، صفوت حجازي، الحسيني عنتر محروس، جمال فتحى يوسف، أحمد ضاحي محمد، باسم عودة، وأبو الدهب حسن محمد”.

ووجهت النيابة العامة لقيادات جماعة الإخوان ارتكاب جرائم التحريض، والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم.

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