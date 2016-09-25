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إحالة 8 من الأطباء والتمريض والفنيين بمستشفي ناصر ببني سويف للتحقيق‎

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إحالة 8 من الأطباء والتمريض والفنيين بمستشفي ناصر ببني سويف للتحقيق‎ إحالة 8 من الأطباء والتمريض والفنيين بمستشفي ناصر ببني سويف للتحقيق‎

الدكتور أحمد عماد الدين – وزير الصحة

المراسل – محمد شعبان

أحال الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحة ببني سويف اليوم عدداً من الفنيين والأطباء والتمريض من العاملين بمستشفي ناصر المركزي للتحقيق لعدم تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة العدوي

وكانت لجنة من إدارة مكافحة العدوي بمديرية الصحة ببني سويف برئاسة الدكتور أحمد بغدادي مدير الإدارة وعددا من العاملين بالإدارة قد فاجئت مستشفي ناصر المركزي لتفقد تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة العدوي بأقسام المستشفي المختلفة وتبين لهم عدم تطبيق بعض الإجراءات بالأقسام مما أضطرهم لإحالة 4 ممرضات بقسم الإستقبال وفنيين وطبيبة وممرضة بعيادة تنظيم الاسرة ورفع مذكرة بما تم رصدة لوكيل الوزارة .

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