صور.. محافظ بني سويف يؤدي طابور الصباح بمدرسة أنور السادات ‎

المراسل – محمد شعبان

تفقد صباح اليوم” المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف عدداً من مدارس المحافظة لمتابعة العام الدراسى والعملية التعليمية للاطمئنان على انتظام العمل وتواجد المدرسين والطلاب، حيث حضر طابور الصباح والإذاعة المدرسية وقام بتحية العلم بمدرستي محمد متولى الشعراوي الإبتدائية بنات، الشهيد محمد أنور السادات الإعدادية بنين بمدينة بني سويف ,حيث رافقه نبوي الدخني وكيل وزارة التربية والتعليم وأحمد دسوقى رئيس المدينة و ثروت عبدالعزيز وكيل مديرية التربية والتعليم.

وشدّد محافظ بنى سويف على المتابعة المستمرة من قبل مديرية التربية والتعليم وإدارتها السبع بالتنسيق مع رؤساء المدن والمجالس القروية من خلال الجولات الميدانية لتفقد المدارس والاطمئنان على سير العملية التعليمية بصفة دورية ومتكررة، لافتا إلى عدم اقتصار المتابعة على الأيام الأولى من بداية العام الدراسى

وفى كلمته في طابور الصباح هنأ المحافظ الطلاب ببداية العام الدراسي الجديد, حيث أكد على الانضباط والالتزام داخل المدرسة والاحترام والثقة المتبادلة بين المعلم والطالب، بحيث تسود روح الفريق الواحد داخل المدرسة وأن يشعر الطالب بأن المعلم بمثابة والد له قبل أن يكون معلماً, لافتاً إلى أهمية الاستفادة من التجارب والنماذج الناجحة في مجال التعليم , ضارباً المثل بالنموذج الياباني الذي يركز على تحقيق تنمية متوازنة للمهارات والقدرات والتحصيل العلمي من خلال ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضة والفنية بجانب الدراسة، والتي تعتبر من العناصر المهمة في بناء شخصية الطالب وصقلها مما يساعده على التفكير المنطقى والفهم السليم.

واختتم المحافظ جولته بزيارة مدرسة التل للتعليم الأساسي بالحمرايا مركز بني سويف شرق النيل للإطمئنان على انتظام الدراسة، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعمال، وتفقد بعضا من فصول المراحل التعليمية بالمدرسة والتي تشمل (رياض أطفال وابتدائي وإعدادي), وتبادل الحوار مع عدد من التلاميذ حثًهم خلاله على التركيز في المذاكرة والتحصيل الدراسي وتنظيم أوقاتهم بما يتناسب مع العام الدراسي, واستمع لمطالب إدارة المدرسة المتعلقة ببعض احتياجات العملية التعليمية بالمدرسة,حيث وجًه المحافظ باعداد مذكرة بهذه الاحتياجات لدراستها والعمل على تلبيتها وفق المتاح من الإمكانات والموارد وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.