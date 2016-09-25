أخبار عاجلة

نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط مواطن يبيع أجهزة لاسلكية غير معتمدة من القومى للاتصالات بمصر الجديدة

Google+ Print
ضبط مواطن يبيع أجهزة لاسلكية غير معتمدة من القومى للاتصالات بمصر الجديدة ضبط مواطن يبيع أجهزة لاسلكية غير معتمدة من القومى للاتصالات بمصر الجديدة

>كتب محمود عبد الراضى

ضبطت شرطة الاتصالات مواطنا بالقاهرة يبيع أجهزة لاسلكية غير معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وردت معلومات لمباحث إدارة شرطة الاتصالات، مفادها قيام "أ.ع.أ" ببيع أجهزة لاسلكية غير معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين للمتهم بمنطقة الجديدة، حيث تم إجراء عملية بيع وشراء مع ذلك الشخص، وتم ضبط  25 جهازا لاسلكيا بجميع مشتملاتها "الشاحن، البطارية، الهوائى"، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر