ضبط مواطن يبيع أجهزة لاسلكية غير معتمدة من القومى للاتصالات بمصر الجديدة

ضبطت شرطة الاتصالات مواطنا بالقاهرة يبيع أجهزة لاسلكية غير معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وردت معلومات لمباحث إدارة شرطة الاتصالات، مفادها قيام "أ.ع.أ" ببيع أجهزة لاسلكية غير معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين للمتهم بمنطقة مصر الجديدة، حيث تم إجراء عملية بيع وشراء مع ذلك الشخص، وتم ضبط 25 جهازا لاسلكيا بجميع مشتملاتها "الشاحن، البطارية، الهوائى"، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.