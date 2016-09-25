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القبض على تشكيل عصابى بحوزته 350 جرام هيروين قبل ترويجها بالطالبية

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القبض على تشكيل عصابى بحوزته 350 جرام هيروين قبل ترويجها بالطالبية القبض على تشكيل عصابى بحوزته 350 جرام هيروين قبل ترويجها بالطالبية

>كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين تخصص فى تجارة المواد المخدر، بالطالبية، وضبط بحوزتهم 300 جرام هيروين وسلاح نارى ومبلغ مالى، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

 

وردت معلومات للمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية تفيد بإتجار 3 عاطلين بالمواد المخدرة واستعدادهم لترويج كمية من مخدر الهيروين.

 

وبإخطار اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة أمر بسرعة ضبطهم، فتم الحصول على إذن من النيابة وإعداد كمين للمتهمين ليتم القبض عليهم وبحوزتهم 300 جرام هيروين وفرد خرطوش وميزان حساس ومبلغ 750 جنيها.

 

وبمواجهة المتهمين اعترفوا أمام العقيد علاء فتحى مفتش مباحث غرب الجيزة بحيازتهم للمضبوطات للإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.


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