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استطلاع: أغلب الألمان يعتبرون عصا السيلفي «مزعجة»

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استطلاع: أغلب الألمان يعتبرون عصا السيلفي «مزعجة» استطلاع: أغلب الألمان يعتبرون عصا السيلفي «مزعجة»

عصا السيلفي (أرشيفية)

أظهر استطلاع حديث أن العصي المستخدمة لالتقاط الصور السيلفي لا تشهد رواجاً لدى المواطنين في ألمانيا.

وأوضح 68 % من الألمان الذين شاركوا في استطلاع معهد “يوجوف” لقياس مؤشرات الرأي أنهم يشعرون أن العصي التي يتم تثبيت الهواتف الذكية في نهايتها لالتقاط صور السلفي تعد مزعجة وغير مريحة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ويرى 66 % من الألمان المشاركين في الاستطلاع أن هذه العصي تعد إهداراً للمال، ويراها 64 % من المواطنين مسببة للإحراج.

وأوضح 70 % من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أنهم يرون أن عصي التقاط صور السيلفي تعد موضة مؤقتة فحسب.

وبشكل إجمالي أوضح 15 % فقط من المشاركين في الاستطلاع أنهم استخدموا مثل هذه العصي مرة واحدة فقط.

وفي الوقت ذاته أوضح نحو 20 % من المواطنين الألمان أنهم لا يعرفون هذه العصي من الأساس، وتزيد هذه النسبة بين كبار السن.

جدير بالذكر أن هذا الاستطلاع شمل 1040 شخصاً تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، وتم إجراؤه في الفترة بين 20 و23 سبتمبر (أيلول) على الإنترنت.

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