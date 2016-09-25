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إخوان الأردن: الكاتب "ناهض حتر" ارتكب جريمة بشعة لكننا لا نقبل اغتياله

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إخوان الأردن: الكاتب "ناهض حتر" ارتكب جريمة بشعة لكننا لا نقبل اغتياله إخوان الأردن: الكاتب "ناهض حتر" ارتكب جريمة بشعة لكننا لا نقبل اغتياله

>كتب:محمد إسماعيل

اعتبر معاذ الخوالدة المتحدث باسم جبهة العمل الإسلامى -الذراع السياسية لجماعة الإخوان بالأردن- أن الكاتب الأردنى ناهض حتر، الذى تعرض للاغتيال اليوم، ارتكب ماسماه بـ"جريمة بشعة"، لكن الخوالدة أوضح فى تصريح بثه عبر صفحته الشخصية على "الفيسبوك" للتواصل الاجتماعى، أنه لا يمكن بحال من الأحوال القبول بجريمة قتله.

ووفقا لنص تدوينة الخوالدة: "لا شك أن ناهض ارتكب جريمة بشعة بما فعل، ولكن لا يمكن بأى حال من الأحوال القبول بالجريمة التى قتل فيها، وهى محل إدانة كل عاقل".

وفى السياق ذاته قال بيان صحفى صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامى، إن الحزب يدين حادثة القتل التى أودت بحياة الكاتب ناهض حتر، وأضاف البيان: "نرفض تجاوز القانون وأخذ دور المؤسسات القضائية والأمنية، ونستنكر مبدأ العقاب بصورة فردية، ونحذر أن يكون هذا الحادث بداية لفتنة طائفية، ونسأل الله أن يحفظ بلدنا من كل مكروه".

كان الكاتب الأردنى ناهض حتر تعرض للاغتيال صباح اليوم أمام قصر العدل وسط العاصمة الأردنية عمان، بعد أسبوعين من إطلاق سراحه بكفالة مالية، إثر اتهامه بنشر رسم كاريكاتورى اعتبر مسيئا للذات الإلهية. 

 


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