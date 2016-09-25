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تقرير – أوباميانج هدف ريال مدريد القادم في سوق الانتقالات

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تقرير – أوباميانج هدف ريال مدريد القادم في سوق الانتقالات تقرير – أوباميانج هدف ريال مدريد القادم في سوق الانتقالات

حدد ريال مدريد اللاعب بيير إيمريك أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند ليكون هدف الفريق القادم لضمه عقب انتهاء عقوبة الإيقاف من المحكمة الرياضية.

وحسب تقرير ورد بصحيفة "آس" الإسبانية فإن إدارة ريال مدريد ترى في النجم الدولي الجابوني المهاجم المناسب لمتطلبات فيه النادي الملكي.

وسجل أوباميانج 39 هدفا في 49 مباراة بكل المسابقات خلال الموسم الماضي مع دورتموند.

وكانت محكمة التحكيم الرياضي قد وافقت على طلب ريال مدريد بضم ناشئين من الفريق لكن عقوبة الإيقاف لنافذتين متتاليتين. (طالع التفاصيل)

ويواجه بروسيا دورتموند نظيره ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

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