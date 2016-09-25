تقرير – يوفنتوس يستهدف ضم لاعب بورتو

يرغب يوفنتوس في ضم هيكتور هيريرا لاعب وسط بورتو خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب تقرير نشره موقع "سبورت ميدياست" فإن الدولي المكسيكي مطلوب بقوة في يوفنتوس لتعويض الفجوة التي تركها رحيل بول بوجبا إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان يونايتد قد ضم بوجبا من يوفنتوس بمبلغ 105 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين يورو أخرى تدفع كإضافات بشروط.

وكاد يوفنتوس أن يضم أكسيل فيتسل لاعب وسط زينيت سان بيترسبرج خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية لكن الصفقة فشلت. (طالع التفاصيل)

http://www.filgoal.com/arabic/News.aspx?NewsID=203245

وشارك هيريرا خلال الموسم الجاري في 7 مباريات بكل المسابقات مع بورتو سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.