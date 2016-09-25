كلوب عن ساخو: لم أقرر بعد ما سأفعله حيال هذا الموقف

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه سوف يتعامل مع تصريحات مامادو ساخو مدافع فريقه عبر حسابه على "سناب شات".

وكان ساخو قد قال عبر حسابه عبر "سناب شات" إنه يقبل موقفه الحالي لكنه لا يقبل الكذب من طرف الفريق مشيرا إلى جاهزيته للمشاركة في المباريات. (طالع التفاصيل)

وفي تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" لكلوب قال:"أخبرني شخص ما في الصباح أن هناك شيئا يجب أن أراه، يوم المباراة كنت في مزاج خاطئ تماما للتفكير في شيء كهذا".

وأضاف "أعرف أن شيئا ما أو أحدنا استخدم سناب شات، لكنها ليست اللحظة المناسبة للحديث عن الأمر".

وتابع "في معظم الأوقات في الحياة تجد الأمر منطقيا أن تكفر في شيء ما لكي تعطي جوابا صحيحا".

وأتم "سوف أحدد هذا الموقف حينما أفكر فيه في اللحظة المناسبة، لم أقرر بعد متى تلك اللحظة".

ولم يشارك ساخو مع ليفربول في أي مباراة خلال الموسم الجاري بأي مسابقة.