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ضبط عاطلين وعامل بحوزتهم 52 تذكرة هيروين وطربة حشيش للاتجار بالمنيا

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ضبط عاطلين وعامل بحوزتهم 52 تذكرة هيروين وطربة حشيش للاتجار بالمنيا ضبط عاطلين وعامل بحوزتهم 52 تذكرة هيروين وطربة حشيش للاتجار بالمنيا

ارشيفية ـ مديرية أمن المنيا

تمكن ضباط مباحث المخدرات بالمنيا، اليوم الأحد، من ضبط عاطلين وعامل لحيازتهم عدد كبير من تذاكر الهيروين، وطرب الحشيش المخدرة، بقصد الإتجار.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس البحث الجنائى بالمديرية، بضبط أحمد . م . ع 46 سنة، عاطل بحوزته 32 تذكرة هيروين مخدر للإتجار ومبلغ 200 جنيه، تحرر المحضر رقم 10896 لسنة 2016 إدارى قسم المنيا.

وضبط محمد . م . ط 32 سنه عاطل بحوزته 11 قطعة من مخدر الحشيش، تحرر المحضر رقم 10165 لسنة 2016 إدارى قسم المنيا.

كما تم ضبط أحمد . ح . أ 31 سنه عامل بحوزته 9 لفافات من مسحوق الهيروين المخدر، للإتجار ومبلغ 1200 جنيه، تحرر المحضر رقم 10671 لسنة 2016 إدارى قسم المنيا.

 

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