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محافظ المنيا: عازمون على حل جميع مشاكل المواطنين

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محافظ المنيا: عازمون على حل جميع مشاكل المواطنين محافظ المنيا: عازمون على حل جميع مشاكل المواطنين

اللواء عصام البديوي محافظ المنيا

هنأ اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، التلاميذ والطلاب بجميع المراحل التعليمية المختلفة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وانتظام العملية التعلمية في جميع مدراس المحافظة، متمنياً لهم دوام التوفيق والرقي.

وقال المحافظ، إن المحافظة عازمة وبكل صدق على  حل جميع المشاكل التي تواجة الموطنين، ولن تألوا جهداً في التواصل معكم، وسنعمل علي تذليل كافة العقبات الإدارية والقانونية التي تعوق أو تمنع تنفيذ التوجيهات التي تصدر للتيسير علي المواطنين.

وكانت 1800 مدرسة بمختلف مراكز محافظة المنيا، إستقبلت أمس نحو مليون و200 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، وستقوم المدارس بتسليم الكتب المدرسية للطلاب دون ربطها بدفع المصروفات، وقامت مديرية أمن المنيا بإجراءات مشددة، لتأمين المدارس عن طريق الدوريات الراكبة التي تمر علي كل المدارس للتعامل مع أي أحداث طارئة.

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