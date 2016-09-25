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إصابة أمين شرطة صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بقنا

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إصابة أمين شرطة صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بقنا إصابة أمين شرطة صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بقنا

>قنا - وائل محمد

أصيب أحد أفراد الشرطة، بعد أن صدمته سيارة ملاكى أثناء عبوره الطريق أمام إحدى الكنائس، وتم نقله للمستشفى فى حالة خطرة بسبب إصابته بعدة كسور وكدمات متفرقة فى مختلف أنحاء الجسم، وتم ضبط قائد السيارة.

 

 

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من العميد عصام جلال مأمور قسم قنا، بوقوع حادث أمام كنيسة الشهيد بطرس وبولس، وبالانتقال تبين أن المصاب أمين شرطة يدعى "كرم.أ" 3 سنة، وتبين من المعاينة أن قائد السيارة طالب يدعى "محمد.م" 19 سنة طالب بكلية الآداب ومقيم بقنا.

 

 

وبمناقشته أكد أن إشارة المرور كانت مفتوحة، وأن أمين شرطة قام بعبور الطريق بعد فتح الطريق أمام حركة مرور السيارات، تحرر محضر وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

 

 

 


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