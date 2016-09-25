تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بقضية "أبراج نايل سيتى" لشهر يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين برئاسة المستشار حسنى الضبع، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين فى قضية "نايل سيتى" إلى اليوم الثانى من دور انعقاد الدائرة فى شهر يناير، لحين الفصل فى الطعن أمام محكمة النقض.

والمتهمون السابق الحكم عليهم فى القضية غيابيًا، هم عربى سيد ومحمد صلاح مبروك، ومحمد أنور رمضان، ولم تفصل محكمة النقض حتى الآن فى طعون 22 متهمًا فى قضية أحداث عنف "أبراج نايل سيتى" على الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكمًا ضد المتهمين بتاريخ 29 يناير 2014، عاقبت فيه اثنين بالسجن المؤبد، و10 سنوات لـ7 متهمين، وحبس 22 متهمًا 7 سنوات، وبراءة 22 آخرين؛ لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتى وفرض إتاوات على إداراتها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتى، لإتلاف المال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدى والشروع فى السرقة بالإكراه.

وأسفرت الأحداث التى وقعت فى شهر أغسطس عام 2012، عن مصرع مسجل خطر وإصابة 4 من أمن الفندق و3 آخرين من قوات الشرطة وإتلاف 15 سيارة.