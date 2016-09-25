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ضبط طالب سرق مجوهرات من شقة صديق والده بالعجوزة وباعها فى شرم بـ100 ألف

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ضبط طالب سرق مجوهرات من شقة صديق والده بالعجوزة وباعها فى شرم بـ100 ألف ضبط طالب سرق مجوهرات من شقة صديق والده بالعجوزة وباعها فى شرم بـ100 ألف

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على طالب لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة صديق والده بالعجوزة وبيعها لجواهرجى بشرم الشيخ بقيمة 100 ألف جنيه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 

تلقى المقدم فوزى عامر رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا من موظف بالمعاش أفاد فيه باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية من شقته.

 

وبانتقال العميد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث شمال الجيزة تبين سلامة كافة منافذ الشقة، وكشفت التحريات أن مرتكب السرقة نجل صديق مالك الشقة.

 

وكشفت تحريات العميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أن المتهم سافر إلى شرم الشيخ وباع المسروقات لصاحب محل مجوهرات.

 

وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبيعه المسروقات بقيمة 100 ألف جنيه، وأضاف أنه استولى على مفتاح الشقة من نجل مالكها واستخدمه فى الدخول والسرقة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة الذى أحال المتهم إلى النيابة للتحقيق.


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