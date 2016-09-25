دفاع «بديع» بـ«غرفة عمليات رابعة» يطالب برد المحكمة للمرة الثانية

بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و36 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، حسبما أفاد مراسلنا.

وقدمت النيابة العامة – خلال الجلسة – مذكرة مكتوبة بالمرافعة للمحكمة، فيما طالب دفاع المتهم الحادي عشر محمود البربري، بإخراج المتهم من القفص، للاطمئنان على حالته الصحية، فردت المحكمة بأن ذلك سيحدث آخر الجلسة.

وطالب دفاع المتهم عبد الرحمن محمد عبد الرحيم، باستجواب المتهم لتعرضه للإكراه المادي والمعنوي، تحقيقًا للدفع بضم دفتر أحوال مأمورية ضبط المتهمين، ومعرفة مكان احتجازهم، مقدمًا مذكرة مكتوبة موقعة من الدفاع، كما طالب دفاع المتهم الثالث عشر، بعرض أسطوانة ضوئية قدمها ضابط شرطة للمحكمة.

والتمس منتصر الزيات – دفاع محمد بديع – من المحكمة التنحي عن هذه الجناية لارتباط ذلك بحكم من محكمة استئناف القاهرة برفض رد رئيس المحكمة، كما التمس الإذن بالاستمرار برد المحكمة للمرة الثانية دون توقف نظر الدعوى.

كما التمس دفاع محمود غزلان، مناقشة شاهد الاثبات الأول، ومشاهدة الأسطوانة المدمجة المقدمة من مجرى التحريات للنيابة العامة.

قضت محكمة النقض في ديسمبر من العام الماضي بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ووجَّهت النيابة العامة للمتهمين ” إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، إشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس”.