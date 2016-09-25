المعارضة السورية: العملية التفاوضية لم تعد مجدية..ونرفض روسيا كطرف راع لها

قالت الفصائل السورية المسلحة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إن العملية التفاوضية في سوريا لم تعد مجدية في ظل استمرار القتل والتدمير.

وأعلنت الفصائل والائتلاف في بيان مشترك أنها ترفض روسيا كطرف راعٍ للعملية التفاوضية كونه شريكا للناظم في جرائمه على حد وصفهم.

وطالبت القوى المعارضة بوقف جميع عمليات القصف والقتل والتهجير القسري، وإدخال المساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة، والتطبيق الفوري لقرارات مجلس الأمن، لا سيما المتعلقة بالقرارات الإنسانية.

كما طالبت قوى المعارضة بالمحاسبة الفورية للنظام على استخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين، وتشكيل مجلس الأمن للجنة تحقيق فوري للغارة التي استهدفت قافلة للمساعدات في حلب.

ودعا البيان الفصائل المسلحة للتشاور وبحث الخيارات المتاحة.