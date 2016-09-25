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محافظ المنيا : إتخاذ إجراءات لفتح طريق المطار لتيسير المرور

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محافظ المنيا : إتخاذ إجراءات لفتح طريق المطار لتيسير المرور محافظ المنيا : إتخاذ إجراءات لفتح طريق المطار لتيسير المرور

اللواء عصام البديوي محافظ المنيا ـ أرشيفية

قال عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، أنه جاري إتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح طريق شلبي- المطار، حيث إن المحافظة بصدد إعداد مقايسة لإقامة حواجز خرسانية أمام سور قطاع الأمن المركزي بمنطقة شلبي.

وذلك في إطار الإجراءات الأمنية، التي يتم إتخاذها تمهيداً لفتح طريق شلبي- المطار، والذي يربط قري غرب المنيا بحي غرب المدينة، والذي تم إغلاقه منذ سنوات، بهدف التسهيل على المواطنين المقيمين في القرى المتواجدة في تلك المنطقة.

وأضاف المحافظ، إن المحافظة بصدد الإتصال بالجهات المعنية، للإتفاق على صيغة محضر تنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة، حول الإجراءات الواجب إتخاذها لتأمين المطار، بإعتباره هدف إستراتيجي حيوي داخل المحافظة، يجب الحفاظ عليه وتأمينه بأعلى درجات التأمين، وأنه في حالة عدم فتح الطريق في ظل الظروف الأمنية الراهنة، سيتم دراسة البدائل المتاحة للتسهيل على المواطنين، وتنفيذها على وجه السرعة.

 

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