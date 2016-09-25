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غداً.. طقس معتدل شمالاً مائل للحرارة جنوباً.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

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غداً.. طقس معتدل شمالاً مائل للحرارة جنوباً.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة غداً.. طقس معتدل شمالاً مائل للحرارة جنوباً.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

>كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً، الاثنين، طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره.

 

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية .

 

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن

 

الصغرى العظمى 

 

القاهرة 21 30

الإسكندرية 20 28

مطروح 20 27

بورسعيد 21 28

دمياط 24 28

بلطيم 23 28

الإسماعيلية 22 30

السويس 23 31

العريش 20 30

نخل 18 28

طابا 18 29

الطور 24 29

مرسى علم 26 33

الغردقة 25 34

شرم الشيخ 25 33

رفح 19 29

كاترين 12 26

سيوة 20 30

المنيا 20 31

الفيوم 21 31

رأس سدر 23 33

أبوسمبل 24 35

وسط الدلتا 21 30

أسيوط 20 31

سوهاج 21 32

الأقصر 21 35

أسوان 22 36

شلاتين 24 34

حلايب 25 32

الوادى الجديد 22 33

قنا 22 34

نويبع 23 32

السلوم 19 28

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى 

 

مكة المكرمة 31 44

المدينة 28 40

الرياض 26 40

المنامة 30 35

أبوظبى 28 38

الدوحة 30 39

الكويت 25 41

دمشق 15 31

بيروت 23 29

عمان 18 27

القدس 16 26

غزة 20 29

بغداد 17 37

مسقط 28 33

صنعاء 16 27

الخرطوم 28 40

طرابلس 22 28

تونس 19 25

الجزائر 15 28

الرباط 18 25

نواكشوط 27 37

 

 

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى 

 

أنقرة 5 18

اسطنبول 14 19

اسلام اباد 24 35

نيودلهى 26 35

جاكرتا 25 31

بكين 19 26

كوالامبور 25 33

طوكيو 21 27

أثينا 17 25

روما 14 25

باريس 9 20

مدريد 12 27

برلين 10 22

لندن 11 17

مونتريال 8 16

موسكو 6 12

نيويورك 15 22

واشنطن 17 23

 


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