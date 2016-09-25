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انتشار القمامة بمحيط مدارس المطرية بالدقهلية مع بداية العام الدراسى

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انتشار القمامة بمحيط مدارس المطرية بالدقهلية مع بداية العام الدراسى انتشار القمامة بمحيط مدارس المطرية بالدقهلية مع بداية العام الدراسى

>الدقهلية - شريف الديب

استقبلت مدارس مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية العام الدراسى الجديد بشكل مختلف عن باقي مدارس المدن ، حيث انتشرت القمامة أمام المدارس، وانتشر الباعة الجائلين.

 

وتلاحظ أمام مدرسة العروبة بمنطقة العقبيين بمدينة المطرية، ظهور طفح للصرف الصحى أمام المدرسة، وهو ما يشكل خطر على صحة الطلاب، كما انتشرت أكوام القمامة والإشغالات أمام مدارس السيدة خديجة الإعدادية بنات، والوحدة العربية الابتدائية ، والعبور الابتدائية ، وحسن الجيار ومدرسة خالد بن الوليد، والوحدة المجمعة.

 

ويقول محمد نجيب كشك: لا يوجد مدرسين احتياطى بالإدارة، وهناك كثافة فى الفصول فى أعداد الطلاب، وهو ما يؤدى إلى وقوع العديد من المشاجرات بين الطلاب وبعضهم.


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