وزير الآثار يفتتح مؤتمر «طيبة في الألفية الأولى» بالأقصر

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الدولة لشئون الآثار، اليوم الأحد، الدورة الثانية لمؤتمر ” طيبة في الألفية الأولي” بقاعة المحاضرات بمتحف التحنيط بمدينة الأقصر بحضور المحافظ محمد بدر وعدد من قيادات الوزارة .

يعقد هذا المؤتمر تحت رعاية مشروع ترميم جنوب العساسيف ووزارة الاثار وجمعية استكشاف مصر في الفترة من 25 – 29 سبتمبر 2016و يستمر لمدة خمسة أيام يتم فيها مناقشة مجموعة من الأوراق البحثية ل 46 باحث أثري مصري و أجنبي يستعرضون لمجموعة من المحاضرات التى تسلط الضوء على المقابر والمعابد في عصر الأسرتين الخامسة والعشرين والسادسه والعشرين.

كما يشهد الوزير احتفال البعثة المصرية الأمريكية المشتركة لمشروع ترميم جنوب العساسيف بالذكرى السنوية العاشرة من تأسيسها والإكتشافات الهامة في كلاً من مقبرة كاراباسكن TT 391، كاركامون TT 223وارتيرو TT 390 ، فضلاً عن أعمال الترميم الاثري للمقابر تمهيدا لافتتاحها للزوار المصريين والأجانب.