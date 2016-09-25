بالصور .. محافظ بورسعيد يشارك في طابور الثانوية العسكرية
كتب جمال نوفل
شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد طابور الصباح لمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية، والتي تخرج منها المحافظ في الثانوية العامة منذ حوالي 40 عامًا.
والتقي المحافظ الطلاب و أعضاء مجلس النواب و قيادات التربية و التعليم بالمحافظة، وحث المحافظ الطلاب علي الراسة والأنتظام بالمدرسة، مشددًا علي كل طالب سيتغيب في ظل المنظومة الجديدة التي تطبقها محافظة بورسعيد، للعودة للمدرسة مرة أخري و القضاء على الدروس الخصوصية.
و أدي المحافظ، تحية العلم مع الطلاب، ثم توجه إلي عدة مدارس لزيارتها، والاطمئنان علي أحوال المدارس منها مدرسة الشهيد أحمد سامي الثانوية.