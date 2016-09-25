أخبار عاجلة

مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
تأخر فتح لجنتين في الانتخابات التكميلية على مقعد السادات بالمنوفية -
المالية: فرض حالة الطوارئ لن تؤثر على حجم الاستثمارات في مصر -
التعليم العالي: 100 مليون جنيه لسد عجز ميزانية البعثات -
التعليم: إجراءات إدارية وأمنية لحماية التلاميذ من العمليات الإرهابية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني -
رضوان: شيخ الأزهر «حاضر غائب».. وكنت أتمنى أن يزور المصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور .. محافظ بورسعيد يشارك في طابور الثانوية العسكرية

Google+ Print

كتب جمال نوفل

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد طابور الصباح لمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية،  والتي تخرج منها المحافظ  في الثانوية العامة منذ حوالي 40 عامًا.

والتقي المحافظ الطلاب و أعضاء مجلس النواب و قيادات التربية و التعليم بالمحافظة، وحث المحافظ الطلاب علي الراسة والأنتظام بالمدرسة،  مشددًا علي كل طالب سيتغيب في ظل المنظومة الجديدة التي تطبقها محافظة بورسعيد، للعودة للمدرسة مرة أخري و القضاء على الدروس الخصوصية.

و أدي المحافظ،  تحية العلم مع الطلاب، ثم توجه إلي عدة مدارس لزيارتها، والاطمئنان علي أحوال المدارس منها مدرسة الشهيد أحمد سامي الثانوية.

unnamed (87) unnamed (86) unnamed (85)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا