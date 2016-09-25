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المعارضة السورية تستعيد السيطرة على مخيم «حندرات» بحلب

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المعارضة السورية تستعيد السيطرة على مخيم «حندرات» بحلب المعارضة السورية تستعيد السيطرة على مخيم «حندرات» بحلب

المعارضة السورية المسلحة

استعادت المعارضة السورية اليوم الاحد السيطرة على مخيم “حندرات” شمال شرقي حلب، في هجوم معاكس على المخيم الذي كان يسيطر عليه الجيش السوري والفصائل التابعة له، كما أعلنت مصادر عسكرية بالمعارضة.

وأكدت قناة (سكاي نيوز) اليوم الأحد سقوط عشرات القتلى في صفوف الجيش السوري وأسر عدد من عناصره ومن فصائل “لواء القدس” الموالية للجيش, وسط قصف جوي ومدفعي للجيش السوري وروسيا خلال الهجوم.

وكانت قوات تابعة للجيش السوري قد تمكنت أمس السبت من استعادة سيطرتها على مخيم حندرات شمال شرقي حلب, بعد اشتباكات عنيفة مع الجماعات المسلحة.

أ ش أ

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