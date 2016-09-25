مصرع وإصابة 3 ضباط شرطة من مديرية أمن بورسعيد أثناء عودتهم من حفل زفاف

بورسعيد – جمال نوفل

لقي ضابط مصرعه وأصيب 2 من زملاءه في حادث تصادم، اليوم الأحد، علي طريق بورسعيد الإسماعيلية أثناء عودتهم من حضور حفل زفاف زميل لهم.

و كان اللواء زكي صلاج الدين مدير أمن بورسعيد قد نلقي إشارة من طوارئ مديرية الصحة ببورسعيد تفيد مصرع الملازم أول شريف حمزة عباس بقسم شرطة المناخ و إصابة كل من ملازم محمد هاني محمد 21 سنة مصابا بكسر في الحوض و الملازم محمد مجدي منتصر 21 سنة بقسم شرطة التفريعة و مصاب بنزيف في المخ و تم نقله للمركز الطبي العالمي.

كانت السيارة رقم 11685 ملاكي الإسكندرية قيادة الملازم المتوفي اصطدمت بإطار في منتصف الطريق فاختلت عجلة القيادن منه و انقلبت السيارة عدة مرات , نتتج عن الحادث وفاة الضابط و مصرع زميلية و وتهشم السيارة بالكامل . كان الثلاثة قادمين من القاهرة لحضور حفل زفاف ضابط زميل لهم .تحرر المحضر رقم 127/2016 أداري قسم شرطة الجنوب و امرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة و انتادب لجنة فنية من المرور لبيان اسباب الحادث و سؤال الماصابين.