انتظام الدراسة بـ 906 مدارس في الأقصر

انتظمت، اليوم الأحد، الدراسة في جميع مدارس الأقصر حيث توجه صباح اليوم نحو 260 ألف تلميذ وطالب بالأقصر إلى 906 مدرسة بمختلف مراحل التعليم بالمحافظة فى بداية عام دراسى جديد.

و قام عبد الناصر بصرى القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بجولة على عدد من المدارس إفتتح خلالها مدرسة الشهيد حسن سلامة الثانوية العامة بقرية المريس التابعة لإدارة الطود التعليمية .

> صرح بذلك موسى عبد الله المتحدث بإسم مديرية التربية والتعليم وأضاف بأن القائم بأعمال وكيل الوزارة قام بجولة بعدد من المدارس الإبتدائية والإعدادية شرق وغرب المحافظة برفقة عدد من نواب مجلس الشعب عن المحافظة .

> وقال بصرى أن 260 ألف تلميذ وطالب توجهوا صباح اليوم إلى مدارسهم البالغ عدد 906 مدرسة فى جميع أنحاء المحافظة منهم 27 ألفا و522 بمرحلة رياض الأطفال والتعليم المجتمعى ووالتربية الخاصة و 62 ألفا و622 بالمرحلة الإبتدائية و 58 ألف 892 بالمرحلة الإعدادية و 15 ألف بالثانوية بأنواعها .

> وأكد بصرى على عزم المديرية تحقيق أقصى درجات الإنضباط داخل جميع المدارس حسب تعليمات الوزارة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة والأمن والصحة