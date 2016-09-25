الرومي: اليوم الوطني مناسبة تاريخية مجيدة وذكرى غالية

رفع د. نايف بن هشال الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشعب السعودي بمناسبة الذكرى السادسة والثمانين لليوم الوطني للمملكة، راجياً من الله العلي القدير أن يُعيد هذه المناسبة أعواماً مديدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وأكد د. الرومي أن اليوم الوطني مناسبة تاريخية مجيدة وذكرى وطنية غالية تطل علينا مع غرة برج الميزان لتذكرنا بيوم خالد من أيام الوطن، يومٌ ظَل راسخاً في ذاكرتنا ووجداننا، ذلك اليوم الذي أعلن فيه المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - توحيد هذه البلاد الغالية تحت راية التوحيد.

وقال: فرحة غامرة تعم الوطن احتفاءً بذكرى اليوم الوطني تعبيراً عن المحبة لهذا الوطن والولاء والبيعة لقيادته، والسعادة بما تحقق له من نعم الأمن والأمان والرفاه الاجتماعي والاقتصادي والتي تأتي بفضل الله ثم بجهود قادة هذه البلاد المباركة وأبنائها المخلصين.

وأضاف: لقد حق لكل مواطن أن يفتخر ويعتز بما تعيشه بلادنا من إنجازات تنموية شملت كافة نواحي الحياة، وضع لبناتها الأولى الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه - وواصل أبناؤه من بعده مسيرة البناء والرخاء للدولة حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله.

وبهذه المناسبة عبّر الرومي عن فخره واعتزازه بمواقف الجنود المرابطين على الحدود السعودية اليمنية، وبطولاتهم وتضحياتهم من أجل إرساء دعائم الأمن وتعزيزها.

وسأل الرومي الله العلي القدير أن يوفق قيادتنا، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء ومكروه وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار وأن يمتع الجميع بدوام الصحة والعافية.