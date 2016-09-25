محكمة الأسرة تؤجل دعوى خلع "زينة" ضد "أحمد عز" إلى 13 نوفمبر

أجلت محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم اﻷحد، نظر دعوى الخلع المقامة من الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز، إلى جلسة 13 نوفمبر للمذكرات والمستندات.

وتغيبت الفنانة زينة عن حضور جلسة اليوم، وحضر معتز الدكر وعاصم قنديل ومحمد رمضان كوكلاء عنها، وفوضوا المحكمة لتسمية حكمين، وذلك لكتابة تقرير عن أسباب الشقاق بين عز وزينة، وقدم "الدكر" للمحكمة حافظة مستندات شملت حكم نفقة الصغيرين، وإنذارا بعرض الصلح للمرة الثانية، كما تغيب الفنان أحمد عز عن الحضور.

وكانت الدائرة "102" بمحكمة مستأنف الأسرة، قضت فى 13 يناير الماضى، برفض استئناف الفنان أحمد عز على حكم أول درجة بثبوت نسب طفلى الفنانة زينة، وهما "عز الدين" و"زين الدين" له، وتأييد الحكم المستأنف عليه، وقالت فى حيثيات حكمها، إن زواج عز وزينة ثبت بتوافر أركانه وشروطه، ولا يلزم فيه تحرير عقد، ولفتت المحكمة إلى أن شهود زينة أقروا بتحريرعقدى زواج عرفيين بين عز وزينة فى 15 يونيو 2012، وأن "زينة" سلمت نسخة عقدها بعز لتوثيقه رسميا، وأن المحكمة اطمأنت لهذا القول.